Guillermo Alonso e Irene Arcila celebran que ‘El Desaire’ sea una producción norteña

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    Guillermo Alonso e Irene Arcila celebran que ‘El Desaire’ sea una producción norteña

El actor originario de Ciudad Juárez acudió a la premiere de esta cinta acompañado por sus compañeros de elenco, incluida Arcila

El actor Guillermo Alonso, parte del elenco de “El Desaire”, la película saltillense que ha ganado incontables premios internacionales y se presentó este jueves en el marco del Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA), celebra que la cinta haya podido contar una historia del norte de México.

Una cosa es contar historias que no están focalizadas en la Ciudad de México y otra es hacerlo con artistas del norte. Para mí esta historia fue muy bonita porque todos son de acá, hay una forma de hablar, un humor muy diferente al que estamos acostumbrados”, comentó para VANGUARDIA.

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Originario de Ciudad Juárez, Alonso considera que la cinta es “una fábula” que cuenta un problema muy grande en el país, aunque deja una esperanza, porque “hay gente que está dispuesta a luchar por el cambio”.

Asimismo destacó la cinematografía, que “retrata a la ciudad de una manera muy bonita”, además de que permite la descentralización de la producción cinematográfica en el país.

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Es importante que una historia así se vuelva contemporánea, pero ahora recalcando que la víctima no era la culpable”, aseguró para VANGUARDIA Irene Arcila, “y se necesita este esfuerzo de descentralización”.

Saltillo es hermoso, tiene lugares hermosísimos, ahorita estábamos en el auto recomendando lugares, porque además la gente es muy linda, la ciudad es segura, tranquila, yo todo el tiempo que estuve acá lo disfruté”, agregó.

La actriz compartió que cuando no tenía llamados aprovechaba para recorrer la ciudad y descubrir las maravillas que tiene por ofrecer.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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