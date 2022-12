Lejano está el perfil de cantante de country de la artista Taylor Swift, quien ahora comienza el reto de ser directora de cine de la mano de la productora Searchlight Pictures.

Y aunque ya se estrenó dirigiendo completamente en ‘The Man’, fue en ‘All Too Well: The Short Film”’ que logró importancia y seriedad en su trabajo tras la cámara.

El guion trascendió es creación de la misma Swift, y para hacer más interesante el proyecto lo mantienen bajo llave para dar misterio y ganas de ser conocido.