¿Hijos a la carta? Priyanka Chopra y las celebridades que deciden convertirse en padres por un vientre de alquiler

Sin embargo hay países donde la gestación subrogada no puede tener fines de lucro. Y encontrar a mujeres que quieran gestar a los hijos de otros -sin fines de lucro- no es una tarea fácil. Tampoco es sencillo lograr que un contrato de maternidad subrogada sea ejecutable en la corte.

El doctor David King, director de la organización Human Genetics Alert (Alerta Genética Humana), ha expuesto su oposición a la “regularización” de un mercado global de maternidad subrogada.

”No quiero abogar por el punto de vista ‘pro-vida’, pero mi preocupación tiene que ver con la deshumanización que se ha hecho del proceso de tener un bebé en un sistema de mercado libre” dijo el especialista a la BBC.

Por su parte, Esther Vivas, autora del libro “Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad” declaró en entrevista con VANGUARDIA, “la gestación subrogada es un negocio que es básicamente la mercatilización de la capacidad gestante y de los úteros de las mujeres y se aprovecha de las condiciones económicas precarias de muchas mujeres que optan por ser madres gestantes para poder salir adelante y tener unos ingresos económicos determinados. Es muy importante señalar que no se puede ser madre y padre a cualquier precio, porque la gestación subrogada lo que hace es vulnerar los derechos de esa madre que gesta ese bebé y también del bebé. Por un lado la madre es contratada para llevar a un bebé y no puede decidir sobre su cuerpo a lo largo de esos nueve meses de embarazo y a la hora de dar a luz muchas veces es separada de manera inmediata de ese bebé, ni siquiera lo puede ver, ni se le da ninguna información sobre el estado de salud del bebé, son las personas que contratan quienes pueden decidir si esa madre lo va a ver o no. Si se le va a dar información o no, y la mayoría de las veces no es así”.