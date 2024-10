¿Hillary Clinton y Willow Smith están relacionadas con Puff Diddy?, cuál es la verdad

Dos de las últimas teorías muy virales en redes sociales relacionan a Puff Daddy con la política estadounidense Hillary Clinton y con Willow Smith , la hija de Will Smith .

LA VERDAD SOBRE HILLARY CLINTON

Los usuarios en redes sociales, sobre todo en X (antes Twitter), están difundiendo una noticia publicada en un medio digital cuyo título asegura que Hillary Clinton habría asesinado a un menor. Dice: “El FBI incauta una cinta de Diddy que muestra a Hillary Clinton matando a un niño en la fiesta Freak Off”.

Muchos perfiles comparten el artículo sin poner en duda su veracidad. Un párrafo de la noticia dice: “Hillary ha sobrevivido a innumerables escándalos, pero esta vez no hay forma de ocultarlo: la marea ha cambiado, la verdad está saliendo a la luz y está a punto de sacudir todo el sistema hasta sus cimientos”.

Lo cierto es que no hay ninguna evidencia sobre este suceso, más allá de lo que publica dicho medio denominado The People’s Voice. El artículo incluye un aviso donde se asegura que la información está “verificada por la comunidad de The People’s Voice”.

Sin embargo, este sitio web es conocido por difundir engaños sobre las vacunas de la COVID-19 o sobre el papa Francisco, entre muchos otros temas. De hecho, los términos de uso de la propia página aseguran que sus noticias pueden tener “imprecisiones”.

TE PUEDE INTERESAR: Evitan final trágico: Ponen bajo vigilancia a Sean Diddy por temor a que se suicide

Lo único que es verdad alrededor de los rumores sobre la relación entre Hillary Clinton y Puff Daddy es que el rapero habló con la candidata a la presidencia de los Estados Unidos hace 20 años, en 2004. El vídeo, publicado por MTV News en Facebook, muestra a las dos personalidades hablando sobre la importancia de votar en la convención democrática de aquel año.