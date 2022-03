‘House of the Dragon’ ya tiene fecha de estreno y esto es todo lo que debes de saber del spin-off de ‘Game of Thrones’

Con la frase “Las palabras no nos hicieron reyes, fueron los dragones”, Matt Smith, quien interpreta al príncipe Daemon Targaryen, presentó oficialmente el spin-off de Game of Thrones a finales del 2021. Ahora, House of the Dragon es una de las series más esperadas del año, la cual además de contar con fecha de estreno oficial, dio a conocer nuevas imágenes.

Basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, cuenta la historia de la Casa Targaryen en una época narrada en La Danza de Dragones, cuando se desarrolla la guerra civil de “los amos de los dragones” por el control de los Siete Reinos de Westeros. Precisamente las bestias aldas fueron el arma principal de los combates.