¡Hoy es el concierto J Balvin en Tik Tok!

CONQUISTA EN REDES

Con el comienzo de la pandemia provocada por el COVID-19, las redes sociales empezaron a cobrar aún más importancia de la ya tenida. Y una muestra de ello ha sido Tik Tok, que se ha vuelto la aplicación más descargada superando a Facebook e Instagram.

“Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack ... se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas” mencionó Balvin.

Con videos cortos en donde el baile y la música son los protagonistas, J Balvin se ha vuelto tendencia dentro de la red social gracias a sus múltiples éxitos que ha lanzado. Canciones como ‘¿Qué mas pues?’ junto a María Becerra e ‘In da Getto’ junto al dj Skrillex, acumulan millones de tik toks, a los que el mismo reguetonero ha reaccionado en su cuenta oficial, provocando una interacción más cercana entre público y artista.