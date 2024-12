¡Hoy estará en el partido de la NFL en Netflix! Celebra Mariah Carey 3 semanas en número 1 del Billboard Hot 100

Y mientras los memes por la “ congelación” de Carey hasta el próximo año, los ingresos económicos, los números, récords siguen haciendo triunfar a la diva del pop con la canción ‘All I Want for Christmas Is You’.

‘All I Want for Christmas Is You’ fue lanzada en el álbum Merry Christmas de Carey en noviembre de 1994. La canción debutó en el Hot 100 en diciembre de 2017 y alcanzó el top cinco en 2018. Desde entonces, ha vuelto a liderar en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

¿CUÁNDO SALIÓ ALL ‘I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU’?

No obstante, no estaba sola en el video, ya que la acompañó un personaje vestido como Homero Addams. En ese preciso instante, su icónica canción “All I Want for Christmas Is You” comienza a sonar, convirtiendo a Homero Addams en un muñeco de nieve, quien no deja de bailar en la atmósfera navideña.

Hoy miércoles la artista presentará una interpretación grabada de su emblemático éxito navideño ‘All I Want for Christmas Is You’, en el partido de la NFL que transmitirá Netflix, con la que se dará inicio a una jornada que incluirá dos encuentros deportivos. (Con información de El Universal)