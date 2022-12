Interrumpe Ricky Muñoz concierto y sale del escenario en la Arena Monterrey; reprograma shows para enero

Ricky aseguró que no podía seguir cantando porque no se sentía bien , que estaba tomando un medicamento y que no se encontraba en situación óptima para continuar cantando.

“La neta no me la estoy pasando bien”, expresó en medio de la confusión del público, pues el concierto tenía a penas una hora aproximadamente de haber empezado.

Ricky aseguró que se sentía bien físicamente, podía hablar, pero no cantar, así que el concierto de esta noche se pospuso: “Me disculpo por tener mucho trabajo”, e xpresó al inicio de su video, en el que explicó las razones por las que no pudo terminar el show de anoche.

“No podía fingir con que todo estaba bien cuando no estaba bien, les prometo regresar en enero, reponemos estas dos fechas, si todavía nos quieren o quieren acompañarnos , no tiren su boleto y acompáñenos en enero”, expresó.

“Me siento muy mal; físicamente no, me siento mal por dentro, soy profesional ante todo; la neta no íbamos a mitad de show y no iba mejorando, no podía fingir ni echarles mentiras”, dijo.

Aunque algunos fans se mostraron comprensivos y empáticos, otros reprocharon su actitud de anoche, y le recordaron que ellos como fans hicieron sacrificios para poder asistir, y que no era justo lo que había pasado. (Con información de El Universal)