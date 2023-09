Irma Miranda gana MasterChef Celebrity 2023: así se vivió la gran final en La Cocina más Famosa de México

“Es difícil de creerlo son muchísimas las emociones que tengo y obviamente ser la primera mujer, de verdad que no lo puedo explicar, estoy en choza me siento muy contenta voy a seguir cocinando con todo el corazón además mi novio y mis papás ya me dijeron ‘nos tienes que seguir cocinando’, entonces lo voy a hacer con todo gusto” , expresó Miranda al recibir la noticia de parte de Claudia Lizaldi, quien fue la conductora en esta temporada.

“Me llevo muchísimo crecimiento, además de aprender a cocinar he aprendido a conocerme a mi misma... siempre da miedo probar cosas nuevas cuando no eres experto, pero ese es el aprendizaje que me llevo, que siempre hay que intentarlo y nunca darnos por vencidos”, expresó la también conductora para despedirse de sus compañeros.

Por su parte Palencia presentó un pastel de queso con una salsa de mamey, al que catalogaron como “ muy elegante”.

“Me llevo el que, por muchas recetas que leas o que creas saber, no es saber aquí. Lo que aprendimos es que cada vez que te parabas en esta cocina había que atreverse a hacerlo y con los jueces que nos ayudaron un montón pudimos llevarlo a la práctica y hacer platos que no sabíamos que podíamos hacer”, expresó el exfutbolista.

Mientras que Capetillo fue calificado con 10 por la elaboración de unos roles de canela con naranja, sin embargo le indicaron que faltó propuesta culinaria digna de una final.

“No lo puedo creer todavía, más que recetas me llevo experiencias, grandes amigos grandes maestros y creo que MasterChef me enseñó muchas cosas en la vida como cuando todo se ve terrible, vienes de dos cocinadas terribles y sólo queda echarle para adelante y no por no haber llegado a la final significa que no diste tu 100%. Las veces que llegué a ganar ciertos retos me sentía muy confiado y un día un maestro me bajó al piso”, recordó.

“En esta vida hay que querernos con lo bueno y con lo malo, con los errores y aciertos”, agregó.

¿QUIÉN ES IRMA MIRANDA, GANADORA DE MASTERCHEF CELEBRITY MÉXICO 2023?

La joven tiene 27 años y es originaria de Ciudad Obregón, Sonora. En cuanto a su preparación académica, estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Sonora en Ciudad Obregón.

Es una gran apasionada de la danza folclórica y de los deportes, pues desde hace cinco años práctica tenis. Por lo que en sus tiempos libres, acostumbra realizar este tipo de actividades.

Fue la representante de México en Miss Universo 2022, que se celebró a principios de este año, pues recordemos que, debido a la pandemia, se dio un desfase en el reconocido certamen de belleza.

LOS PLATILLOS QUE IRMA PRESENTÓ EN LA FINAL

Entrada - Tuétanos: La exMiss México optó por este platillo, acompañado con sirloin; además, agregó plátano y chicatana, con el propósito de darle otro sabor especial, y logró que los jueces se impresionaran con el resultado.

Plato fuerte - Pescado: Irma quiso presentar un filete en el que plasmó todo lo que aprendió a lo largo de estas semanas en el reality show. Estuvo acompañado de pistache, lo que le agregó sabor a la presentación.

Postre - Pan de elote: Decidió cocinar un bizcocho de principio a fin, con una salsa de flor de calabaza, que le da armonía al platillo completo.