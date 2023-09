Jace Carrillo, un artista latino con una visión que trasciende las barreras del idioma

El cantante venezolano canadiense, Jace Carrillo, anunció el lanzamiento del álbum Phenomena con el tema Eclipse , mismo que se lanzó en plataformas el mes pasado y que representa una ruptura con el estándar de la música latina actual. Esta canción mezcla el Latin pop c on el Afro beats , sin dejar atrás las raíces latinas que caracterizan al artista.

Con respecto a sus presentaciones en Canadá, país en que reside, nos comentó que ha sido una grata experiencia ver a su público ya que, aunque no comparten su idioma, se animan a corear sus canciones.

“Estamos en un punto donde la misma globalización nos dicta que este es el mejor momento para hacer música en español, honestamente” comentó.

No obstante, Jace no dejó de señalar que la “música latina” no tiene que estancarse en canciones sobre fiestas nocturnas a ritmo de reggaetón, sino que es momento de explorar nuevos ritmos y temáticas para conectar con todo tipo de público.