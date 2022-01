Jason Momoa interpretará al villano en la siguiente entrega de ‘Fast & Furious’

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el estudio Universal Pictures ya oficializó el fichaje de Jason Momoa para interpretar al villano de “Fast and Furious 10”. El actor que da vida a Aquaman en los filmes de DC Comics se unirá a la exitosa franquicia de Dominic Toretto, personaje al que da vida Vin Diesel. Aunque después una serie de polémicas declaraciones el que no estará será The Rock.