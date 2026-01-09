Jason Priestley viene a la Conve Monterrey, el popular ‘Brandon’ de Beverly Hills 90210
Esta es la primera ocasión que uno de los actores de la popular serie pisa tierras aztecas
MONTERREY, NL.- Por vez primera uno de los actores de la popular serie Beverly Hills 902010 que cautivó a los jóvenes de la década de los 90´s estará en México.
Jason Priestley, quien encarnó el personaje de ‘Brandon Walsh’ será invitado especial en La Conve Monterrey, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo en las instalaciones de Cintermex.
El actor canadoestadounidense es conocido por el papel que interpretó en la popular emisión que se trasmitió de 1990 al 2000.
La compra de los boletos para el evento estarán disponibles en laconve.com.
De acuerdo con los organizadores, esta es la primera ocasión que uno de los actores de la serie pisa tierras aztecas.