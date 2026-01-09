Jason Priestley viene a la Conve Monterrey, el popular ‘Brandon’ de Beverly Hills 90210

MONTERREY, NL.- Por vez primera uno de los actores de la popular serie Beverly Hills 902010 que cautivó a los jóvenes de la década de los 90´s estará en México.

Jason Priestley, quien encarnó el personaje de ‘Brandon Walsh’ será invitado especial en La Conve Monterrey, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo en las instalaciones de Cintermex.

El actor canadoestadounidense es conocido por el papel que interpretó en la popular emisión que se trasmitió de 1990 al 2000.