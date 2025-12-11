¡Se hizo realidad! Regresarán Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson para la nueva cinta de ‘Los Juegos del Hambre’

La llegada de la saga de ‘Los Juegos del Hambre’ a los cines en 2012 fue un momento especial para varias generaciones, sobretodo por la proyección internacional que les dio a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, es por eso que los fans celebran con gusto el regreso de ellos para la precuela que ya se filma.

‘Katniss Everdeen’ y ‘Peeta Mellark’ volverán a las pantallas de acuerdo a lo que dio a conocer The Hollywood Reporter.

Ambos actores interpretarán los papeles que los lanzaron a la fama, y aunque por el momento se desconocen detalles acerca de su aparición, se presume que se tratará de un saldo adelante o ‘flashforward’, de acuerdo con la revista especializada.