¡Se hizo realidad! Regresarán Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson para la nueva cinta de ‘Los Juegos del Hambre’

/ 11 diciembre 2025
    Aventura. Esta nueva entrega de ‘Los Juegos del Hambre’, prevista para noviembre de 2026 por medio de Lionsgate. FOTO: ARCHIVO

Ambos actores interpretarán los papeles que los lanzaron a la fama, y aunque por el momento se desconocen detalles acerca de su aparición, se presume que se tratará de un saldo adelante

La llegada de la saga de ‘Los Juegos del Hambre’ a los cines en 2012 fue un momento especial para varias generaciones, sobretodo por la proyección internacional que les dio a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, es por eso que los fans celebran con gusto el regreso de ellos para la precuela que ya se filma.

‘Katniss Everdeen’ y ‘Peeta Mellark’ volverán a las pantallas de acuerdo a lo que dio a conocer The Hollywood Reporter.

Ambos actores interpretarán los papeles que los lanzaron a la fama, y aunque por el momento se desconocen detalles acerca de su aparición, se presume que se tratará de un saldo adelante o ‘flashforward’, de acuerdo con la revista especializada.

¿QUÉ PASÓ CON JENNIFER LAWRENCE?

Esta nueva entrega de ‘Los Juegos del Hambre’, prevista para noviembre de 2026 por medio de Lionsgate, regresará al pasado para adentrarse en el distópico mundo de Panem 24 años antes del comienzo del primer libro de la saga, cuya adaptación cinematográfica fue protagonizada por Lawrence y Hutcherson.

El actor estadounidense Ralph Fiennes, conocido por encarnar a villanos como ‘Voldemort’ o recientemente al cardenal Lawrence en la aclamada ‘Conclave’, interpretará al diabólico dictador de Panem en la próxima película de la mítica franquicia que estará dirigida por Francis Lawrence.

Al elenco se suman otros actores como Joseph Zada (Haymitch Abernathy), Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Maya Hawke (‘Stranger Things’), Jeese Plemons (‘Bugonia’), Elle Fanning (‘Predator: Badlands’) y Keiran Culkin (‘A Real Pain’), entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Toca soportar y jugar! Kim Kardashian anuncia su llegada a Fortnite

La novela comenzará en la mañana del anuncio de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Allí compitió Haymitch Abernathy, conocido por ser el mentor de Katniss y Peeta cuando son elegidos para representar al distrito 12 en los 74º y 75º Juegos del Hambre.

La primera precuela ‘Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes’, se estrenó en noviembre de 2023 y logró recaudar 337 millones de dólares en la taquilla internacional, según datos publicados por The Hollywood Reporter. Se trató de la primera entrega de la saga sin la participación de Lawrence y Hutcherson. (Con información de EFE)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

