Jenni Rivera, Kate del Castillo o ‘La Roca’, famosos que tienen su marca de tequila

La bebida mexicana más conocida en el mundo ha sido protagonista de historias llevadas al cine, a la televisión o en la música y la han hecho suya personalidades como Jorge Negrete , que bebía tequila en su jarro de barro “para que me sepa a barro” , o Pedro Infante que lloraba la muerte de su abuela en “Los tres García” frente a una botella casi vacía.

“Honor del Castillo” se elabora en las tierras altas de Arandas, Jalisco y ha sido merecedor del premio Oro en el Best of Show Spirits Competitions en Los Angeles, California.

Un tequila que lleve la firma de Jenni Rivera no puede llamarse de otra manera más que “Simplemente la mejor” , marca que la familia de la Diva de la Band a lanzó al mercado en 2013, cuatro años después de su deceso. El tequila de Jenni Rivera es elaborado en Jalisco y distribuido en California, Texas, New York, Georgia e Illinois.

“El Cartel” , tequila que Daddy Yankee lanzó en 2012, se elabora exclusivamente por la variante de agave azul Weber maduro de no menos nueve años.

La norma mexicana NOM-006-SCFI-2012, dicta que el tequila se define como sigue: “Bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un Productor Autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas de Agave tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos por esta NOM y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas en frío. El Tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es abocado sin madurarlo”.