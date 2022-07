Tres personas fueron acusadas de robar manuscrito de “Hotel California” de los Eagles

Aún sabiendo los acusados que el material había sido robado, decidieron mentir a casas de subastas y a compradores sobre el origen de los manuscritos, explicaron los fiscales.

Según el fiscal del sur de Nueva York, Alvin Bragg, los tres acusados tenían en su poder 100 páginas escritas a mano por el fundador del grupo estadounidense, Don Henley, entre las que se encontraban las canciones “Life in the Fast Lane” y “New Kid In Town”.

El biógrafo, cuyo nombre no fue dado a conocer por la Fiscalía, vendió los manuscritos en 2005 a Glenn Horowitz quien, a su vez, logró llegar a un acuerdo de venta con, Craig Iciardi y Edward Kosinski.

Fue gracias a una acusación presentada en un tribunal estatal en Manhattan en la que se acusa a Glenn Horowitz, Craig Inciardi y Edward Kosinski del delito de asociación ilícita para poseer las partituras y letras de Don Henley para la canción “Hotel California” que le da el nombre al disco y así como también otros éxitos como “Life in the Fast Lane” y “New Kid In Town”, que en conjunto están valorados en más de un millón de dólares.

En la acusación, los fiscales afirmaron que los originales fueron robados a final de los años 70 por un escritor que fue contratado para escribir una biografía de The Eagles.

Por su parte, Horowitz, Inciardi y Kosinski se declararon inocentes a través de sus abogados y fueron puestos en libertad sin fianza.

“La oficina del fiscal alega criminalidad donde no existe y empaña injustamente la reputación de profesionales muy respetados”, explicaron los abogados en un comunicado. “Lucharemos enérgicamente contra estos cargos injustificados. Estos hombres son inocentes”, añadieron.