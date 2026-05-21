Qué significa la joyería hoy para las mujeres: identidad, logros y poder personal

Qué significa la joyería hoy para las mujeres: identidad, logros y poder personal

+ Seguir en Seguir en Google
Itzel Roldán
por Itzel Roldán

Durante décadas, la joyería estuvo ligada a la validación externa. Hoy, cada vez más mujeres la eligen para reconocerse a sí mismas, celebrar sus logros y contar su propia historia, como lo reflejan las voces de Annie Cordovez y Mar de Tagle

Show
/
COMPARTIR

La moda y joyería han dejado de ocupar solo el lugar del ornamento para convertirse en una extensión visible de la vida interior: pequeñas piezas en la vida de las mujeres que guardan decisiones, etapas, vínculos y deseos que no siempre caben en una frase.

En ellas, el lujo ya no aparece como una concesión ajena, sino como una nueva forma de identidad: algo que se porta, se acumula y se resignifica con el tiempo, hasta volverse parte de la manera en que una mujer habita el mundo y se afirma dentro de él.

Abajo encontrarás una experiencia especial que profundiza en esta transformación: un recorrido por la joyería como lenguaje, memoria y forma de poder personal.

Explórala y cuéntanos, al final, tu propia historia

★ Experiencia interactiva · Desliza para leer la historia completa
Cargando experiencia
¿Problemas para visualizar? Abre la experiencia en una nueva ventana: chargaytan.github.io/Lujo-autenticidad-y-poder
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Estilo
Feminismo
Moda
Itzel Roldán

Itzel Roldán

Periodista con nueve años de experiencia en medios de comunicación. Licenciada en Comunicación por la Universidad Intercontinental con diplomado en Locución por el Centro MVS. Formó parte del programa Lídershift de SembraMedia para especialistas en comunicación liderando los cambios en los medios de Latinoamérica. Actualmente se desempeña como Project Manager de Contenido Premium y asesora en el proceso de transformación de Digital First en la redacción de Vanguardia MX.

Selección de los editores
El caso del profesor Héctor levantó las alarmas por la salud mental de los integrantes del magisterio.

Saltillo: Intento de suicidio de maestro pone el foco en la salud mental
El complejo de GM Ramos Arizpe estará produciendo otros dos modelos más a partir de 2027.

Coahuila: inversión de GM reactivará economía, pero advierten preocupación por ‘monoproductividad’
La administración Trump advirtió que no permitirá que el sistema financiero enfrente vulnerabilidades derivadas de créditos o servicios otorgados a extranjeros considerados inadmisibles o susceptibles de ser expulsados del país.

Trump firma orden para endurecer revisión migratoria en bancos de EU
El Grande Americano, personaje interpretado por Ludwig Kaiser, está anunciado para estelarizar Noche de los Grandes de AAA en la Arena Monterrey.

Arrestan a El Grande Americano, previo a evento de la AAA en Monterrey
Fiesta. El Biblioparque Norte será sede de conciertos y actividades culturales durante el FutFest 2026.

Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026
El primer tren para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo arribará durante la segunda mitad del 2027.

Ya fabrican los trenes para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo; estarán listos para el segundo semestre de 2027
Arrestan al boxeador Omar Chávez Carrasco

Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez
La Fiscalía de Puebla investiga la desaparición de Blanca Adriana tras acudir a una clínica estética en Santa Cruz Buenavista

Desaparece Blanca Adriana tras acudir a clínica estética en Puebla; localizan auto vinculado al caso