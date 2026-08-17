Violencia en el futbol: captan a vendedor del Estadio Jalisco dando golpiza a dos aficionados

La celebración por el 110 aniversario del Atlas terminó con un episodio de violencia en las tribunas del Estadio Jalisco, donde un vendedor protagonizó una pelea con dos aficionados rojinegros durante el partido frente a Tigres, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026. El enfrentamiento quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En ellas se observa a los involucrados discutir en una de las escalinatas de la zona alta del inmueble, hasta que el intercambio verbal subió de tono y terminó en una confrontación física. Lo que más llamó la atención fue la reacción del trabajador, quien decidió responder pese a encontrarse en desventaja numérica. Durante varios momentos consiguió contener a los dos aficionados, mientras las personas que se encontraban alrededor observaban la pelea.

La situación provocó una reacción poco habitual en las tribunas. En lugar de respaldar a los seguidores del Atlas, varios aficionados comenzaron a apoyar al vendedor y posteriormente lanzaron gritos de “¡Fuera, fuera!”, aparentemente dirigidos a los dos participantes en la pelea. Momentos después, elementos de seguridad llegaron hasta el lugar para controlar el incidente y evitar que la confrontación involucrara a más personas. ¿Cómo comenzó la pelea? Hasta el momento no existe una versión oficial sobre el origen del enfrentamiento y las versiones difundidas en redes sociales son diferentes. Algunos testimonios aseguran que los aficionados presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol y que habrían estado molestando o insultando a algunas mujeres. Según esta versión, el vendedor intervino ante la situación y posteriormente se produjo la pelea. Sin embargo, otros reportes señalan que el conflicto habría comenzado por un desacuerdo relacionado con el pago de un consumo. Ante la falta de una explicación oficial, no es posible determinar con certeza cuál fue el motivo que provocó el enfrentamiento. Una noche de fiesta que terminó con violencia El incidente ocurrió durante una noche especial para el conjunto rojinegro. El Atlas celebró 110 años de historia y consiguió una importante victoria de 2-1 sobre Tigres, resultado que encendió la fiesta en el Estadio Jalisco.

El ambiente de celebración, sin embargo, quedó parcialmente opacado por las imágenes de la pelea, que adquirieron notoriedad en redes sociales. El video generó numerosas reacciones, principalmente por la manera en que el vendedor enfrentó a dos aficionados al mismo tiempo, mientras varios espectadores de las tribunas mostraban su respaldo al trabajador. La seguridad logró controlar la situación y evitar que el enfrentamiento escalara, aunque el episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de una jornada que estaba destinada a celebrar la historia del Atlas.

Así, lo que debía ser una noche completamente festiva por los 110 años de los Zorros terminó dejando también una escena de violencia que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los aficionados.

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