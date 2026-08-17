Farmear el aura: ¿qué es y cómo la viralidad pasó de internet a las calles?

En el lenguaje de internet, la expresión “farmeando el aura” describe una forma de proyectar seguridad, estilo o carisma con la intención de parecer cool, impresionante o simplemente difícil de ignorar y sin decir una sola palabra. Si bien el verbo farmear no está reconocido oficialmente por Real Academia Española (RAE), la institución lo identifica como un neologismo válido y un anglicismo adaptado del mundo de los videojuegos, donde significa repetir acciones de manera constante para acumular recursos, oro, experiencia u objetos que ayuden a mejorar a un personaje El término en inglés, aura farming, ya aparece en diccionarios como Merriam-Webster y Collins. Merriam-Webster lo define como hacer algo para verse “cool”, impresionante o con estilo, especialmente sin aparentar demasiado esfuerzo. Collins, por su parte, lo describe como el cultivo deliberado de una personalidad distintiva y carismática.

Internet tomó esa lógica y la trasladó a la vida social. Si los videojuegos permiten acumular recompensas, ahora también se puede “farmear” presencia, estilo o admiración. Así, una persona puede estar “farmeando aura” cuando realiza algo llamativo con aparente naturalidad, tal como una pose, una caminata, una jugada particularmente hábil o incluso una acción cotidiana ejecutada con suficiente seguridad como para convertirse en un momento memorable. La gracia está en que parezca como si no hubiera esfuerzo detrás.

‘ANTIGUA’ TENDENCIA Aunque la expresión comenzó a circular en internet desde 2024, alcanzó una enorme popularidad en 2025 a partir de un video de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que aparecía bailando en la proa de una embarcación durante el tradicional Pacu Jalur, una carrera de botes de Indonesia. Su expresión seria y sus movimientos frente a la velocidad de la embarcación fueron bautizados por usuarios de redes como un ejemplo perfecto de “aura farming”. Incluso lo imitaron famosos como el jugador de futbol americano Travis Kelce y el DJ Steve Aoki.

La más grande particularidad de la tendencia es que no existe una fórmula oficial para ganar aura. El concepto funciona como una broma colectiva en internet. Algo puede sumar “aura” si proyecta seguridad y estilo, pero también puede restarla si se nota demasiado el esfuerzo por impresionar. De ahí que la expresión pueda utilizarse tanto como elogio como para burlarse de alguien que está “intentando demasiado”. FENÓMENO EN CALLE En 2026, la Universidad de Oregon organizó un “Aura Farming Contest”, una competencia presencial, tal como ya se lleva a cabo en plazas públicas o calles en Latinoamérica. La dinámica viral consiste en que dos o más participantes se enfrentan cara a cara haciendo poses fijas, gestos, caminatas lentas o bailes para ver quién proyecta más carisma o presencia. Estos eventos se han comparado con las batallas de freestyle, aunque en el aura farming el ganador se decide de forma orgánica según la ovación del público presente o los comentarios en las transmisiones de internet.

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