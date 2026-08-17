Periodista revela videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa:

El periodista Héctor de Mauleón reveló para El Universal que tuvo acceso a tres materiales audiovisuales que muestran los últimos minutos en libertad de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. En Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016, el exlíder del Cártel de Sinaloa fue detenido luego que se diera de fuga del penal de alta seguridad “El Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de un túnel que fue construido desde el exterior del penal hasta la regadera de su celda sin que nadie lo notara.

¿QUÉ SE VE EN LOS VIDEOS? A más de 10 años de su aseguramiento, el periodista revela los tres materiales, en uno se le observa dentro del Hotel & Suites Doux, donde fue resguardado momentáneamente en la habitación número 51 a la espera de las Fuerzas Armadas para lograr su traslado a la Ciudad de México. En otro, ‘El Chapo’ aparece junto a agentes ministeriales y elementos de las Fuerzas Armadas que lo cuestionan sobre integrantes de Los Zetas, capturando declaraciones del líder criminal acerca de que nunca pelearían con policías o con el gobierno.

La primera gran fuga de ‘El Chapo’ se dio en 2001 del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde habría logrado salir escondiéndose en un carrito de ropa sucia (aunque investigaciones refieren que se trató de un entramado de corrupción dentro del penal); la segunda concluyó en esta persecución.

Guzmán Loera se escapó casi desnudo por un túnel desde su casa y logró burlar un operativo de la Secretaría de Marina (Semar); junto a él se encontraba su jefe de sicarios Orso Iván Gastelum, conocido como ‘El Cholo Iván’. Mauleón informa en su investigación que ‘El Chapo’ y ‘El Cholo Iván’ salieron de una alcantarilla y se robaron dos automóviles, sin embargo, la conductora de una de las unidades robadas alertó a los agentes de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Pese a solicitar ayuda para ser liberados, ambos fueron trasladados a la habitación de hotel para esperar refuerzos y evitar que ‘El Chapo’ fuera liberado por sus sicarios; ahí fue donde se grabó el primero de los videos revelados: se le observa lavándose la cara frente a un lavabo y mientras pregunta si el jabón no le hará daño a los ojos.

En un segundo video se le muestra a bordo de un vehículo en el que era trasladado al hangar de Ciudad de México para ser puesto a disposición de las autoridades federales e iniciar su proceso. En ese, un agente le pregunta si no lo han golpeado y cómo se encuentra, a lo que ‘El Chapo’ responde: “Todo bien, gracias”, niega haber recibido malos tratos por parte de los agentes que lo detuvieron. Durante la conversación, Guzmán Loera habla sobre un integrante de Los Zetas y refiere que la “educación” entre ambos es diferente porque ellos son “rateros, secuestradores, no narcotraficantes”, en comparación con el propio líder criminal, que dice haber crecido en las plantas de marihuana y aprender del tráfico de drogas, pero no a robar. “Nadie puede decir que yo le haya robado. Inclusive el gobierno, el estado por eso estaba tranquilo, no tenía yo ninguna otra cosa. Pues por mí ahora que salí yo ya estaban las cosas andando”, afirmó Guzmán Loera.

Además, le cuestionan como se “pondrán las cosas allá”, a lo que ‘El Chapo’ aseguró que el encargado era fuerte y trabajaba bien, pero negó que sus sicarios pelearían con el Gobierno: “A mí no me conviene que la gente peleé con el gobierno. Ellos yo les tengo bien dicho y yo les he dicho: esto tiene un final, si yo un día fracaso ustedes no quiero que van a pelear con ningún policía, para nada. No, no va haber guerra, para nada. De estoy seguro, que no va haber, para nada”. Joaquín Guzmán Loera se encuentra recluido en ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, bajo estricta medida restrictiva y en aislamiento, cumpliendo una condena perpetua de 30 años. Dos de sus hijos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, también se encuentran en una prisión estadounidense y se ha informado que ambos negocian con autoridades para formar parte del sistema de protección a testigos.