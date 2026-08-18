Niega FGR investigación a ‘Andy’ López Beltrán por huachicol

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México
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    Niega FGR investigación a ‘Andy’ López Beltrán por huachicol
    La semana pasada, López Beltrán anunció que Estados Unidos le retiró su visa. CUARTOSCURO

Pese a que la Fiscalía sostienen que no hay datos de prueba que lo vinculen, en investigación es mencionado como ‘Andy’ e ‘hijo del Presidente’

La Fiscalía General de la República ya “exoneró” a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés López Obrador.

La FGR informó ayer que no cuenta con ningún dato de prueba para siquiera iniciar una carpeta de investigación por huachicol fiscal contra López Beltrán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/andy-de-presidenciable-a-simbolo-de-corrupcion-un-triunfo-del-periodismo-y-la-sociedad-loret-de-mola-HP22876111

A través de sus redes sociales, la dependencia a cargo de Ernestina Godoy dijo que es falso que cuente con testigos protegidos que hayan hecho señalamientos contra el también ex secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la #FGR señala que dicha información es falsa”, dijo en su cuenta de X.

El jueves pasado, López Beltrán reveló que el Gobierno de EU le suspendió su visa para ingresar a ese país, lo que implicaría que tiene alguna investigación o denuncia contra él.

“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, dijo ayer la FGR.

Pero en la investigación por contrabando de combustible contra el Vicealmirante Manuel Roberto y el Contralmirante Fernando Farías Laguna no se menciona por su nombre a Andrés Manuel López Beltrán, pero sí hay dos menciones al “hijo del presidente” y “Andy”.

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Las personas que lo refieren en esos términos son dos marinos que ocuparon cargos de dirección o subdirección en las Aduanas; uno después se convirtió en testigo protegido y otro rindió sus testimonios en calidad de testigo.

Ambos señalan que Miguel Ángel Solano Ruiz “El Capitán Sol”, el supuesto enlace de los hermanos Farías en la operación de huachicol en las aduanas, es quien les mencionó al “hijo del Presidente” o “Andy”.

El primero que hizo la referencia es el Capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, quien se convirtió en el testigo protegido con nombre clave “Santo”, en un escrito que entregó el 13 de mayo de 2025 a la Fiscalía.

En dicho testimonio, incluido en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, Torres cuenta que contactó a Solano tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon con 10 millones de litros de huachicol fiscal en Tampico, el 19 de marzo del año pasado.

“La gente que estuvo en las operaciones tiene miedo de su situación, contestándome que se trataba de choques políticos entre el Secretario de Seguridad (Omar García) Harfuch y el hijo del Presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo”, relata el testigo protegido.

El otro testimonio es el de Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas, quien declaró el pasado 27 de febrero ante la FGR en la misma carpeta de investigación. En dicha ocasión, contó que en marzo de 2025 permitieron la descarga de combustible de contrabando del buque Torm Agnes en esa Aduana sonorense.

Debido a que inicialmente no se iba a autorizar la descarga de los hidrocarburos ilegales, Soto dice que se comunicó con “El Capitán Sol”, quien le respondió que hablaría con el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

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