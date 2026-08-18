Sin freno ciberextorsiones en Coahuila: aumentaron 2,757% en 2025

El más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal revela que el año pasado, la unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila llevó a cabo 365 ciberpatrullajes.

Las ciberextorsiones incrementaron sin freno durante el último año en Coahuila: autoridades abrieron mil investigaciones en 2025, con lo que fue el estado líder en ese rubro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La autoridad estatal abrió un total de mil 300 investigaciones por presuntos delitos cometidos a través de internet.

Del total de ciberinvestigaciones, mil corresponden al delito de extorsión, que acapara el 77 por ciento de los casos registrados en la entidad el año pasado.

Las 300 investigaciones restantes fueron iniciadas por el delito de fraude, según informó la Policía Cibernética local.

En los otros delitos que contempla la medición: amenazas, delitos contra la libertad de expresión, desaparición forzada, feminicidio, pornografía infantil, secuestro, tráfico de indocumentados, comercio de narcóticos, tráfico de armas y trata de personas no se contabilizó ningún caso en el estado.

En el panorama general, las investigaciones iniciadas por este órgano incrementaron en 915 por ciento, en comparación con las 128 investigaciones reportadas durante todo el 2024.

De hecho, en el caso particular de los casos de extorsión, que se puede presentar en escenarios como una llamada o hasta el uso de plataformas como WhatsApp, Facebook o Instagram, éstos pasaron de 35 registrados en 2024 a un total de mil en el cierre del 2025, por lo que el aumento fue de dos mil 757 por ciento.

A nivel nacional, Coahuila es la entidad donde más investigaciones se iniciaron por extorsión digital; y de ahí solo le siguen Guanajuato, con 172 investigaciones iniciadas; y Baja California Sur, con 156.

De acuerdo con los datos del Inegi, las mil 300 investigaciones que fueron iniciadas el año pasado en la web se suman a resultados de los trabajos de al menos 365 patrullajes virtuales realizados por la unidad.

Finalmente, además de los resultados de los ciberpatrullajes, el propio censo también indica que formalmente la SSP registró 430 denuncias ciudadanas por casos de extorsión digital en Coahuila.