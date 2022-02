Jubileo de Platino: 70 años que transformaron al imperio británico

Expertos en la monarca como Sarah Bradford, autora de “Queen Elizabeth II: Her Life in Our Times”, confirman que la Reina siente que reinar es la misión y el deber de su vida. “Nunca ha contemplado la posibilidad de abdicar”, dijo Bradford a The Week. Estos son algunos mitos sobre la familia real que ya es hora de dejar de creer.

El pueblo no quiere que abdique

Hace mucho tiempo, el pueblo podría haber apoyado la abdicación de la Reina. Eso fue antes de que el matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana implosionara a la vista de todos, como afirmó The Week. “No fue hasta finales de los años 90 cuando la reputación del Príncipe empezó a salir de su caída en picada”. Pero, el apoyo público a que la Reina ceda el trono al Príncipe de Gales no ha aumentado significativamente. Encuestas recientes muestran que un 70% del Reino Unido preferiría que la Reina siguiera en el poder mientras viva.