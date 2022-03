Karol Sevilla se niega a sexualizar el reggeatón y lo demuestra en ‘Dime dime’, una colaboración con Luis Fonsi

A los 15 años, Karol Sevilla fue elegida por Disney para darle vida a Luna Valente en la serie “Soy Luna”, producción que tuvo un gran éxito a nivel mundial y que la llevó a dar una gira internacional en la que todos los conciertos fueron sold out. En 2017, fue parte de la película “Coco”, ganadora de dos premios Oscar, en donde interpretó el tema “La Bikina”. Ahora, con tan solo 22 años, Karol continúa su carrera en la música, y lo hace al ritmo de reggaetón y con el apoyo de nada más ni nada menos que de Luis Fonsi. “Imagínate tener a tremendos padrinos de esta rola, grandes compositores, grandes personas, grandes intérpretes como Luis Fonsi y Nabález. Estoy muy agradecida sobre todo por hacerle un gran honor a una gran rola, porque creo que es muy bonito que un artista como Luis Fonsi les haga canciones a otros artistas, y lo mejor es que tuve la suerte de que me tocara a mí”, comentó la cantante a VMÁS en entrevista tras el estreno de “Dime dime”.

El tema fue escrito por dos de los compositores más importantes de la actualidad, Luis Fonsi y Nabález, este último también es productor. La canción viene acompañada de un video dirigido por Paco Álvarez, en el que podemos ver a la intérprete dando vida a una paparazzi que, con la finalidad de conquistar a una estrella, sigue cada uno de sus pasos. El clip fue grabado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en el Parque Nacional Desierto de los Leones.

“El video es muy interesante, a mí en lo personal me raya muchísimo, porque empiezo haciéndole un gran homenaje a los periodistas y paparazzi, en esta ocasión no soy yo la protagonista o la artista, estoy detrás de la cámara y los micrófonos. Y en esta historia llega un momento que es como la vida, en ese momento que estás seguro de ganar te descuidas y te caes, y de repente la tierra es la que te llena de energía para no darte por vencida”, comentó la estrella de Disney.

MÚSICA CON MENSAJE Karol cuenta con más de 14 millones de seguidores en Instagram y 951 mil en Twitter, y gran parte de sus fanáticos son jóvenes que han crecido con ella, por lo que siempre ha sentido una gran responsabilidad con ellos y sus papás, pues, aunque le gusta la música urbana, no quiere que en sus letras haya machismo y misoginia.

“Tengo esos fans que han estado conmigo desde ‘Soy Luna’ precisamente, que han crecido conmigo y que hoy en día veo fotos y tienen 12 y 13 años, pero es bonito también ver cómo con mi música he podido llegar a otro público un poco más grande. La música de hoy tiene un lenguaje como no tan apto para todo público, a veces siento que el tema de sexualizar tanto a la mujer o el tema de usar parte del cuerpo tanto del hombre como de la mujer no es necesario, imagínate ver a una niña cantar eso me desmayo, no sé si ya estoy muy grande (risas). No quiero que mi música sea infantil, pero tampoco quiero dejarlos atrás, y el mensaje quiero que sea sobre vivir la vida y subir un escalón a la vez”, señaló Sevilla.

NUEVOS TALENTOS Karol sueña con trabajar al lado de compositores como Luis Fonsi, quien, a pesar de escribir e interpretar temas de reggaetón, trata de dar mensajes de amor, paz y felicidad, siempre ayudando a nuevos talentos. “Me encantaría trabajar con Luis Fonsi, es un ídolo para mí, es un clásico en muchos aspectos. Y creo que concordamos en esta mentalidad, poder hacer música con un mensaje de amor y buena vibra, somos muy raros los humanos, porque cuando estamos tristes escuchamos música triste y felices, canciones felices. La industria de la música es muy difícil entrar y que le den entrada a nuevos talentos, porque la gente escucha siempre a los mismo, y cuando nos dan la oportunidad es muy interesante y se agradece”, comentó la cantante, quien próximamente regresará a la ‘Casa de Mickey Mouse’ con una nueva producción.