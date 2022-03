El ‘Efecto Netflix’, ¿la plataforma de streaming con mayor poder en el mundo?

En los últimos meses, Netflix ha pasado de ser una simple plataforma de streaming a una empresa de gran poder, sus películas y series originales han impulsado industrias más allá del entretenimiento. La Fórmula 1 ha revivido su pasión en los fanáticos de la velocidad gracias a la serie documental “Drive To Survive” , el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski se ha convertido en el presidente más popular del mundo con el reestreno de su serie “Servidor del Pueblo” (ya disponible en Estados Unidos), y ni se diga de Andy Warhol, que tras el lanzamiento de su miniserie documental, su retrato de Marilyn Monroe ha sido una de las grandes apuestas de la casa de subastas Christie’s para 2022.

Recordemos que Netflix está actualmente en una batalla con las principales casas productoras que han ingresado al negocio del streaming. En diciembre de 2020, Disney presentó un gran catálogo de producciones originales para Disney+, mientras que Warner Bros. dejó atrás las estrategias tradicionales de Hollywood al anunciar que enviaría todas las películas de 2021 directamente a HBO Max al mismo tiempo que los cines.

EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS FANS

“Drive to Survive”, la serie de Netflix sobre la Fórmula 1, ha ofrecido una mirada íntima a un deporte antes reservado solo para algunos y, para deleite de los ejecutivos, ha atraído a viejos y nuevos fanáticos del deporte. “Creo que debe ser el impacto más importante para la Fórmula 1 en Norteamérica”, dijo Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing. “La gente pasa de ‘Nunca he visto una carrera de Fórmula 1 en mi vida’ a ‘Nunca más me perderé una carrera de Fórmula 1’”, agregó. El programa debutó en 2019 en Netflix con una temporada de 10 episodios, filmada durante el campeonato del año anterior.