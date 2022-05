Kate Moss testifica a favor de Johnny Depp: ‘Nunca me empujó, me pateó ni me tiró por las escaleras’

La modelo británica señaló que ella fue pareja del actor entre 1994 y 1998 , tiempo en el que no ocurrió ningún incidente violento. “Nunca me empujó por ninguna escalera” , expresó sobre el periodo en el que salieron en la década de 1990 .

“(Whitney) estaba de espaldas a la escalera, y Johnny se abalanzó hacia ella”, testificó Heard. “No dudé, no esperé, en mi cabeza, instantáneamente pensé en Kate Moss y las escaleras. Y lo golpeé”, testificó la histrión. “En toda mi relación hasta la fecha con Johnny, no le había dado un golpe. Y, por primera vez, lo golpeé directamente en la cara”, agregó.

Por su parte, la modelo testificó que el presunto incidente al que hizo alusión Heard ocurrió mientras ella y Depp estaban de vacaciones en un resort en Jamaica, y que él no la empujó cuando se cayó.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió del cuarto antes que yo. Había habido una tormenta. Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, dijo bajo juramento. “Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.