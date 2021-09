¡Kylie Jenner confirma estar embarazada por segunda vez!

Fue en julio de este año que medios de comunicación comenzaron a especular que la estrella de ‘Keeping Up with The Kardashians’ estaba embarazada, ya que, solo publicaba fotografías viejas en redes sociales y no tenía actividad constante en ellas, como es costumbre de Jenner, al igual que no era tan vista por paparazzi, con el fin de no arruinar la sorpresa.

Aunque no se sabe la fecha exacta del nacimiento del nuevo integrante Webster Jenner, se rumora que Kylie cuenta con al menos cuatro meses de embarazo, por lo cual es probable que el bebé nazca a principios de 2022. Hasta podría emparejarse con el cumpleaños número cuatro de Stormi.