$!Disfruta Saltillo del concierto Pink Floyd Sinfónico con la Orquesta Filarmónica del Desierto

La espera terminó para los fans de Pink Floyd que ansiaban escuchar sus éxitos en formato sinfónico, gracias al concierto que la Orquesta Filarmónica del Desierto y la banda Inside of the Moon ofrecieron este jueves 10 de julio en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Con lleno total el ensamble, que incluyó al Coro de Solistas de México, dirigido por Arturo Rodríguez y el coro infantil del Instituto Vivir, para un total de más de 100 artistas en escena, interpretó en la primera mitad del concierto temas como “Shine on you crazy diamond”, “Time”, “Money”, “Us and them” y “Welcome to the Machine”.

Tras un breve intermedio, los artistas regresaron al escenario para interpretar “Hey you”, “Mother”, “Another brick in the wall”, “Wish you were” y “Come back to life”, a la que añadieron la legendaria “Comfortably Numb” como encore.