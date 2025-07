‘Ella anduvo conmigo’... el día que Carlos Villagrán reveló cómo Chespirito lo ayudó para ’quitarse de encima’ a Florinda Meza

“DOÑA FLORINDA ANDUVO CONMIGO”: LA VERSIÓN DE CARLOS VILLAGRÁN

En varias entrevistas, Carlos Villagrán ha sido claro y directo sobre el tema. Una de sus declaraciones más recordadas fue:

“No, yo anduve con Doña Florinda... Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente”.

Con esta frase, Villagrán dejó en claro que fue él quien decidió dar por terminada la relación. Lo curioso es cómo lo hizo. Según su propio testimonio, acudió directamente a Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, para pedirle consejo sobre cómo manejar la ruptura.

“Cuando tuve que quitármela de encima hablé con Roberto. Le dije: ‘Ya le he dicho varias veces que terminemos’. Y él me dice: ‘Dile que ya no vas a andar con ella’. Ese día respiré aire puro”.