La adicción a las pastillas de Prince comenzó con un accidente en la bañera, recuerdan sus amigos

Para su gira de apoyo al álbum “Purple Rain”, Prince planeaba cantar una canción mientras estaba sentado en una bañera a 10 pies del suelo. Mientras ensayaba la escena en un estadio de Minnesota, la bañera se rompió y Prince cayó al suelo.

“Cayó 10 o 12 pies con él dentro. Nunca me moví tan rápido en mi vida ”, recordó Alan Leeds, gerente de gira de Prince en ese momento, en el nuevo libro, “Nothing Compares 2 U: An Oral History of Prince ”, de Touré (Permuted Press, 24 de agosto).

“Después de eso, le dolía la espalda día tras día. Luego, en Los Ángeles, resbaló y se lastimó la rodilla. Consiguió algunos medicamentos y terminó la gira, pero no creo que su cadera y su pierna fueran completamente normales después de eso “.

Estos incidentes, como lo recordaron personas cercanas a la superestrella, marcaron el comienzo de una vida de dolor para Prince que probablemente lo llevó a la adicción que lo mató. Prince murió en 2016 por una sobredosis accidental del opioide sintético fentanilo.

Para aquellos que lo conocían y amaban, la forma en que Prince murió fue especialmente irónica, ya que fue vehementemente antidrogas desde su adolescencia hasta bien entrada la realeza de la música.

“No estaba de moda en absoluto. Prince era un cuadrado ”, dijo el primo de Prince, Pepe Willie, sobre la adolescencia del músico.

“Salíamos, nos fumamos un doobie y volvíamos arriba, y él decía, ‘¡Oohhhh, ooohhh, mírate! ¡Tus ojos están rojos! ¡Mírate, mírate! Y estábamos como, ‘Oh, hombre, vamos’. Él era cuadrado “.

Durante su adolescencia, Prince experimentó con drogas solo una vez, sorprendiendo a su buen amigo y futuro líder de The Time, Morris Day con una solicitud de hongos psicodélicos. El viaje no salió bien.

“Compré unos champiñones y los dos los probamos. Fuimos a un club y este tipo empieza a enloquecer ”, le dijo Day a Touré. “Lo siguiente que supe es que estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos y estaba tropezando como si su mente estuviera jugando con él. Me dijo: ‘Ya no volveré a hacer esta mierda contigo’ ”.

Incluso en los años 80, cargados de cocaína, Prince a veces grababa en el estudio durante más de 24 horas en un clip alimentado no por las drogas, sino por el postre.

“En sus sesiones de maratón, comía pastel. Amaba, amaba, amaba el pastel, principalmente de vainilla con glaseado de chocolate ”, dijo Susannah Melvoin, la ex prometida de Prince y vocalista en varias de sus bandas.

“Lo haría por él de forma regular y eso lo mantendría activo. Salía del estudio, tomaba otro trozo y volvía a bajar. Así es como siguió adelante “.

Prince no toleraría el uso de drogas por parte de los miembros de su banda, y Touré escribe que los amigos de Prince afirmaron que incluso dejó a la cantante Vanity como su novia porque le gustaba drogarse.

“Si ve a dos hombres de la tripulación en una esquina con aspecto sospechoso, me pide que lo revise”, dijo Leeds. “Tenía una paranoia al límite de tener a alguien a su alrededor que estuviera drogado”.

Así que fue un shock para todos los que lo rodeaban cuando, en la época del fracaso comercial del álbum de 1988 “Lovesexy”, Prince comenzó a tomar éxtasis y alucinógenos de forma recreativa, según una ex novia.

“Comenzó a consumir alucinógenos con [su entonces novia] Ingrid Chavez y todas estas personas diferentes y ahora, para mí, eso es una señal de alerta”, dice Jill Jones, vocalista de fondo de la estrella que también salía con él de forma intermitente. en la década de 1980.

Las drogas incluso afectaron decisiones clave con respecto a su música. Prince estaba listo para lanzar un álbum titulado “The Black Album”, que Touré describe como un “disco lascivo y agresivo”, pero lo rechazó inesperadamente.

“Tenía un mal presentimiento sobre el disco mientras estaba extasiado con su entonces novia Ingrid Chávez y decidió archivarlo en el último minuto”, escribió Touré.

En su lugar, grabó y lanzó “Lovesexy”. (Prince finalmente lanzó “The Black Album” en 1994.) Al menos parte de la razón del fracaso de ese álbum fue un lanzamiento apresurado debido al cambio de último minuto.

Mientras estaba incursionando en estas drogas, Prince también estaba lidiando con el dolor constante de sus lesiones durante la gira. Touré escribe que Prince, a quien no le gustaban los médicos, pudo haberse automedicado “ya a principios de los noventa”.

Morris Hayes, teclista de Prince durante casi dos décadas, cree que Prince estuvo en rehabilitación en 1994.

Después de escuchar que Prince se estaba metiendo con las drogas y de creer que estaba tratando a la banda con más rudeza que de costumbre, Prince siempre fue un capataz estricto, Hayes lo confrontó con nerviosismo.

“Oye, tío, no pretendo causar problemas”, le dijo a su jefe, “[pero] has sido realmente raro y has actuado realmente fuera de lugar últimamente. Se dice en la calle que te estás metiendo con las drogas “.

“Aw, hombre. No estoy haciendo nada de eso ”, respondió Prince, según Hayes. “Estoy trabajando, estoy haciendo cosas. No es nada de eso. Es genial.”

Hayes se sintió aliviado hasta el día siguiente, cuando Prince no se presentó al ensayo. Esto estaba notablemente fuera de lugar para un hombre que no tenía otra vida que la de grabar música.

Prince regresó una semana después. Le dijo a Hayes que pasó toda la semana, por primera vez desde su adolescencia, sin tocar la guitarra ni escribir una canción.

“Me tomé un tiempo para mentir y relajarme un poco”, dijo Prince, “y te agradezco que hayas venido y digas algo”.

Para Hayes, esta explicación parecía incompleta.

“Que no jugara ni escribiera durante toda una semana fue realmente un gran problema. Nunca he visto a Prince pasar un día sin hacer algo musical, mucho menos una semana ”, dice Hayes.

“Yo estaba como, ‘Bueno, ¿qué hizo?’ No supimos de él; nadie en la banda lo hizo. No sé qué más podría haber hecho aparte de ir a algún lugar donde fue secuestrado. Creo que fue a rehabilitación. Espero que haya ido a rehabilitación. Creo que estaba lidiando con un problema y espero que eso sea lo que hizo “.

Si bien nadie está seguro de cuándo se intensificó, en sus últimos años, Prince dependía de los opiáceos para mantener a raya su dolor.

“Creo que lo que lo controlaba era su adicción a las drogas”, dice Wendy Melvoin , hermana gemela de Susannah y guitarrista de la banda de Prince, The Revolution.

“Su uso de analgésicos probablemente fue más largo de lo que algunos de nosotros podríamos haber pensado porque, cuando comenzó a tener sus dolores y molestias, creo que realmente confió en ellos”, agregó. “Y era pequeño. Creo que se puso peor para él con el tiempo “.

“Siento que todo el asunto del fentanilo fue solo que él escapó del dolor de la cadera y se fue de las manos”, dijo Mark Brown, el bajista de Revolution a quien Prince bautizó como Brown Mark.

“[Necesitaba] algo que le quitara ese dolor, pero luego llegó al punto en que la adicción se instaló, pero lo mantuvo oculto porque lo que vivía [era], ‘Nunca dejes que nadie te vea sudar’”.

Prince murió el 21 de abril de 2016, a los 57 años. Según Wendy Melvoin, Prince, que pesaba alrededor de 145 libras cuando estaba sano, tenía alrededor de 107 cuando murió. Jones señaló que cuando falleció, había “miles de pastillas por todo el edificio”.

Si bien nada sobre Prince era convencional, desde su talento de sabio hasta un estilo de vida que excluía todo excepto hacer música, al final, la forma trágica de su muerte fue lo más normal en él.

“No consumía drogas como una estrella de rock hedonista”, escribió Touré. “Estaba consumiendo drogas como tantos estadounidenses de clase trabajadora que necesitan pastillas para que sus cuerpos se descompongan durante la jornada laboral y puedan presentarse ante las personas que dependen de ellas”.