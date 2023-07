La Antártida: ¿El último destino que cualquier turista debería visitar?

El turismo en la Antártida ha experimentado un auge en las últimas décadas. Hace cuarenta años, el continente apenas veía a unos pocos cientos de visitantes cada verano. Sin embargo, durante la última temporada, más de 100 mil personas viajaron allí, l a mayoría en cruceros. Aunque en el contexto de un territorio de este tamaño, este número puede no parecer demasiado, es un récord y representa un aumento del 40% con respecto a la temporada 2019-2020.

Es urgente regular más estrechamente el turismo en la Antártida. Aunque la comunidad internacional ha prohibido la minería en el continente y las embarcaciones no pueden usar petróleo pesado en sus aguas, el turismo todavía está regulado de manera muy laxa. Las organizaciones y los gobiernos deben actuar con responsabilidad y con visión de futuro para proteger esta región única en el planeta.

El impacto de estos viajes no es inocuo. Los viajes a la Antártida son intensivos en carbono, ya que los vuelos y los cruceros deben cruzar miles de millas en condiciones extremas. Estas actividades contribuyen al cambio climático que está causando la pérdida de hielo y amenazando la vida silvestre del lugar, incluyendo ballenas, focas y pingüinos. Además, la presencia humana en la región puede introducir enfermedades y especies invasoras, así como ejercer estrés en la fauna local, especialmente en los pingüinos.

En lugar de poner en peligro a la Antártida para ofrecer una experiencia asombrosa a los turistas adinerados, deberíamos reconocer la fragilidad y la importancia de este lugar único y actuar en consecuencia. Porque si no podemos actuar conjuntamente para poner la Antártida fuera de los límites del turismo, nuestro impacto podría llegar incluso más allá de este planeta, afectando la exploración espacial y, finalmente, nuestra percepción de la luna y más allá.

Como especie, quizás no seamos muy buenos en la autorestricción, pero la Antártida nos presenta la oportunidad de hacer una diferencia. Dejemos que este lugar siga siendo un santuario y no lo convirtamos en un destino turístico de última oportunidad. Porque si algo nos enseña la Antártida, es que hay bellezas que merecen ser preservadas, no visitadas.