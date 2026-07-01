‘La Invitación’ y lo mejor en cine del 2026

En días pasados, la reconocida publicación norteamericana “Variety” compartió su lista de las mejores películas en lo que va del 2026 en la cual aparecieron desde títulos aún en cartelera hasta otros de próximo estreno.

Entre los primeros encontramos desde el primero de los éxitos del género del terror dirigidos por Youtubers como es el caso de “Obsesión”, segundo largometraje del joven cineasta Curry Barker, el cual sorpresivamente desbancó del primer lugar de taquilla y recaudaciones que aún acumula a la producción con el sello de Star Wars como lo es “The Mandalorian and Grogu”, pero también como parte de Disney el más reciente capítulo de “Toy Story 5”, que a la fecha se mantiene en el primer lugar de taquilla manteniendo el prestigio de Pixar tanto en la animación como en el nivel de historia que cautivó a sus seguidores desde hace ya tres décadas.

Y si bien gracias al creciente auge del género del terror que llevó a ganar Oscares el año pasado a películas también exitosas en la taquilla como “Pecadores”, de Ryan Coogler, y “La noche de las desapariciones”, de Zach Cregger, así como la aclamada continuidad en la animación de producciones con el sello Pixar, no es sorpresa que cintas del 2026 como las antes mencionadas podrían estar nominadas en algunas categorías importantes para la estatuilla dorada de este año. Hay otros títulos de ya muy próximo estreno a los que esta publicación también le auguran estas posibilidades tanto para la temporada de premios como para la taquilla veraniega.

Uno de estos es “La Invitación”, el tercer largometraje de la actriz y directora Olivia Wilde que llega a las salas de cine de México el próximo miércoles y se trata de una propuesta inteligente, irreverente y profundamente divertida que explora las contradicciones, inseguridades y fantasías que experimentan las relaciones modernas al contar la historia de Joe (Seth Rogen) y Angela (Wilde), una pareja cuya relación está en la cuerda floja justo cuando invitan a cenar a sus excéntricos vecinos Piña (Penélope Cruz) y Hawk (Edward Norton) y todo lo que puede salir mal está destinado a terminar mucho peor.

El hecho de que la revista Variety compare “La Invitación” con un clásico también del género de la comedia como lo es la múltiple ganadora del Oscar “Quién le teme a Virginia Woolf” (Mike Nichols, 1966) corrobora las posibilidades de que no sólo previas ganadoras de la estatuilla como Penélope Cruz vuelvan a ser nominadas en la terna de Mejor Actriz de Reparto sino que los adaptadores de la historia basada en la exitosa película española “Sentimental” (Cesc Gay, 2020), Rashida Jones y Will McCormack (“Esposos, amantes y amigos”) también podrían conseguir otra al Mejor Guión Adaptado, al tiempo que podrían convertirse en uno de los “sleeper hits” del 2026.

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