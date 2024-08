¿La tercera es la vencida? Pide Cardi B el divorcio al rapero Offset y confirma estar embarazada de su tercer hijo

Una vez más Cardi B está en el ojo del escándalo y no de nueva cuenta por alguna de sus canciones, actuaciones en vivo o acierto en su carrera, sino porque este martes hubo doble confirmación de su vida personal: comenzó el proceso de divorcio y confirmó su tercer embarazo.

La rapera que saltó a la fama por allá del 2016 con sus peleas, sus memes y estilo particular de hablar ha mantenido con relación inestable con el rapero Offset, con quien ha procreado a todos sus hijos.

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo! Me siento tan agradecida de haber compartido esta época contigo, me has traído más amor, más vida ¡y sobre todo un poder renovado! ¡Eres el recordatorio de que puedo tenerlo todo!”, expresó Cardi junto a la foto de ella posando y mostrando su embarazo.