Le recuerdan a Jim Carrey cuando besó a Alicia Silverstone, de entonces 19 años

Pero internet no perdona y ahora le tocó al intérprete de Mentiroso Mentiroso, La Máscara y el Show de Truman recibir las críticas por sus comportamientos en el pasado, nada más y nada menos que en otra entrega de premios.

En su declaración sobre lo ocurrido en los Oscar, Carrey dijo que la bofetada había sido “repugnante” y que se sintió asqueado de verla , pero sobre todo porque Smith no fue retirado del recinto tras su agresión a Rock, sino que se le permitió subir al escenario para aceptar su premio a Mejor Actor, dar un discurso y recibir una ovación de pie.

Un video de Jim Carrey besando a Alicia Silverstone en los MTV Movie Awards de 1997 se está volviendo viral en internet como consecuencia de las fuertes críticas del actor y comediante a su colega Will Smith por haber abofeteado al también comediante Chris Rock .

En su discurso, Jim recitó la letra de la canción Bad to the Bone de George Thorogood & The Destroyers en el micrófono y luego eructó, recibiendo como reacción del público aplausos, porras y carcajadas.

En ese mismo show Carrey tuvo un encuentro con Smith, cuando este último ganó el premio a “Mejor Beso” y en su camino a recibirlo Carrey se le abalanzó encima y trató de besarlo, lengua y todo.

