‘Libros Malditos’, un viaje auditivo por los libros que han sido prohibidos

“Fue un milagro, yo me quedé desempleado y al ir a la FIL de Guadalajara, se me acercó, Baltazar Domínguez, un amigo periodista cultural y me propuso este proyecto de Himalaya que tocó una fibra muy sensible, porque yo creo que desde niño bastó que me prohibieran un libro para que me nacieran las ganas de leerlo”, cuenta el autor de “Un Bosque Flotante”.

Jorge F. Hernández recuerda que Baltazar le propuso una lista de títulos, “y yo añadí otros y creo que nos da para otra temporada u otras dos temporadas, porque a lo largo de la historia de la lectura siempre ha habido libros proscritos, malditos y prohibidos”.

“Libros Malditos” marca el debut como podcaster del escritor de “Réquiem para un Ángel”, quien narra que durante la pandemia hizo un proyecto similar al que llamó “Cuentínimos para la Cuarentena”, pero este es su debut formal en el formato de podcast, “y espero seguirle”.

‘Contagiar la lectura’

Jorge F. Hernández describe que “Libros Malditos”, “es el antojo más irrefrenable para contagiar la lectura. Es decir que cada viernes, el que no ha leído el libro que comento, se va corriendo a la librería a comprarlo y los que ya lo leyeron, se sientan a la mesa y se arma la chorcha para comentar las razones por las que algunos libros fueron prohibidos en su momento”.

Y aunque argumenta que a estas alturas del siglo XXI ya no debería prohibirse ninguna lectura, paradójicamente “tenemos nuevas razones para querer prohibir libros. Creo que es también un muy buen pretexto para plantearse que lo que hay que prohibir es prohibir”.

Por eso destaca la importancia de la apertura a leer de todos los temas y a todos los autores. “Yo digo que aunque el libro lo haya escrito Hitler, o Donald Trump, hay que leerlos para saber qué piensa el diablo...”.