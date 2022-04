“Livin’ La Vida Loca” de Ricky Martin entra al Registro Nacional de Grabaciones

TE PUEDE INTERESAR:

También integran esta lista Wu-Tang Clan, un colectivo de Staten Island que incluye a RZA, Ol’ Dirty Bastard, GZA, Ghostface Killah, Method Man y más, lanzó su influyente primer álbum “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” en 1993, en el que combinó rap de la costa este del país centrado en historias y muestras de películas de kung fu.

Otros discos en esta lista son “Canciones de mi padre” de Linda Ronstadt, que es un trubuto musical a sus raíces mexicanas-estadounidenses; “Nick of Time” de Bonnie Raitt, ganador de un premio Grammy; “The Low End Theory” de A Tribe Called Quest, así como también el primer álbum homónimo del conjunto musical Buena Vista Social Club, que también inspiró una película del mismo título.

Entre las canciones que se sumarán al registro están “Don’t Stop Believin” de Journey, “Walking the Floor Over You” de Ernest Tubb, “Moon River” de Andy Williams y “Reach Out, I’ll Be There” de The Four Tops.

