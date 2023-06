Llega a los cines un Spider-Man con sello mexicano; batalla en los multiversos

El protagonista de esta historia es el Spider-Man introducido en 2018 y que c onquistó no sólo a los aguerridos fans de Peter Parker, sino a la crítica con su manera de contar la historia.

“En Across the Spider-Verse se cree que somos más de 40 que significa que venimos pisando duro. Y cada uno de estos mexicanos tiene una historia de éxito y de superación que los ha traído hasta donde están ahorita”, dijo en el video que se compartió desde redes sociales el 5 de abril pasado.

“Nunca pensé en el alcance que tendría esta película, al principio cuando me dijeron que era de Spider-Man como que se me hizo irrelevante, creí que pasaría como otra película de superhéroes animados, no imaginé este auge”, expresó.

En abril 4 se lanzó el tráiler de la secuela, misma que desde sus redes compartió la coahuilense, expresando haber sido una experiencia increíble.

“(Es la) Primera película de Sony en la que trabajo en dos cosas diferentes, conociendo gente increíblemente talentosa y trabajadora”, expresó junto al avance del filme que hoy finalmente llega a las salas mexicanas.