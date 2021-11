¡Llegan a Monterrey! The Killers anuncia gira en México para 2022

Coldplay ya nos había emocionado hace un par de semanas con el anuncio de su gira ‘Music of the Spheres’ , y ahora The Killers hace lo propio con su tour ‘Imploding The Mirage’ , el cual llegará a México en 2022. Sin duda, esta es una señal de que el regreso de los espectáculos en vivo se viene a lo grande.

“México, vengan a pasar un buen rato con nosotros... ¡no podemos esperar a verlos de nuevo!”, expresó la banda desde sus redes sociales. Recordamos que durante el confinamiento The Killers estrenó el disco de “Imploding the Mirage” (2020) y recientemente lanzó “Pressure Machine” (2021), por lo que además de clásicos como “Mr. Brightside”, “When You Were Young”, “Human”, “Read My Mind” y muchos más, tocarán muchas de sus nuevas canciones para celebrar su regreso a México.

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex comenzará el 8 y 9 de noviembre a partir de las 11:00 horas y un día después los boletos estarán disponibles al público en general en las taquillas de cada sede y a través del sistema Ticketmaster. Hasta el momento, se desconocen los precios para los conciertos, sin embargo, hay que estar al pendiente de las redes sociales de Ocesa.