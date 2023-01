Así que si aún no te has enterado de lo que viene y cuáles son las fechas importantes del 2023 para los amantes de los videojuegos , aquí hay una breve recopilación de los lanzamientos más esperados para el próximo año.

The legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, será una aventura de acción que pretende llevarte de nuevo a un Hyrule más oscuro y retorcido. El lanzamiento se tiene pronosticado para el 12 de mayo del 2023 para Nintendo Switch.