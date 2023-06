¡Lo lograron! Anuncia Kourtney Kardashian que está embarazada del músico Travis Baker

Con 44 años “ Kourt ” se plantó en uno de los shows de su esposo Travis, de 47 años, para darle la feliz noticia con un cartelón en mano. “Travis estoy embarazada” se pudo leer en el cartel que la mayor de las Kardashians portó en el c oncierto de ‘Blink 182’ en Los Ángeles.

HISTORIA DE AMOR EN TV

Travis y Kourtney mostraron su relación desde que transmitían su anterior reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ en donde sólo eran amigos y vecinos, frecuentándose normalmente en los festejos de la familia.

Sin embargo, en 2021 ante miles de rumores y frente a las cámaras de su nuevo show producido por Disney desde HULU ‘The Kardashians’, presentaron su relación, misma que formalizaron con su compromiso.

La primera boda que sorprendió a la familia, empezando por Kris Jenner y a los fanáticos se realizó en Las Vegas en abril del 2022 y luego una ceremonia de ensueño, lujo y moda en Italia bajo la marca y apoyo de Dolce and Gabbana, evento que tuvo su edición especial de la serie en participa la pareja.