¡Lo sentimos Kanye! Drake logra el estreno musical más exitoso de 2021

Dos álbumes más, además del de Drake, debutaron en el Top 10 de la lista de álbumes de Rolling Stone, ambos de bandas de rock veteranas, una de ellas realmente veterana... “Senjutsu” de Iron Maiden se inclinó en el puesto número 4 con 53 mil 600 unidades equivalentes a álbumes. En el puesto 9, “Mercury - Act 1” de Imagine Dragons debutó con 31 mil 900 unidades de álbumes. También encontramos en esta lista a”Sour” de Olivia Rodrigo, empujado al número 3 en su semana 16, con 63 mil 300 unidades de álbumes nuevos. “Planet Her” de Doja Cat, que también continúa haciéndolo excepcionalmente bien, manteniéndose en el lugar 5 y agregando otras 48 mil 800 unidades de álbumes. El Top 10 lo completó Kid Laroi en el lugar 6, Morgan Wallen en el lugar 7, Billie Eilish en el lugar 8 y Rod Wave en el lugar 10.

En cuanto a álbumes, el Top 10 de la lista de canciones consistió exclusivamente en temas nuevos de Drake, con el número 1 “Way 2 Sexy” registrando 57.8 millones de reproducciones, seguido de “Girls Want Girls,” “Fair Trade,” “Champagne Poetry,” “Knife Talk,” “In the Bible,” “TSU,” “Papi’s Home,” “No Friends in the Industry” y “Love All.” De hecho, tienes que bajar hasta el puesto 15 en la lista de canciones para encontrar la primera pista que no sea de Drake, la cual es “Stay” de Justin Bieber y Kid Laroi.