Es por ello que no se le hizo raro cuando, una noche, Lázaro la llamó para contarle que Milanés quería hablar con ella y la citó en el Hotel Quito, donde el cantante se hospedaba; sin embargo, al llegar al lugar todo cambió:

“No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a desilusionarlo. Lázaro cerró la puerta y quedé en la habitación sola con Pablo Milanés. Yo pensaba que iríamos a desayunar, pero él me condujo inmediatamente por los pasillos hasta una habitación. No entendía nada. Ahí estaba sentado, en una silla de su habitación. ‘Qué bueno que viniste’, me dijo”, relató.

La usuaria continuó contando que Milanés le pidió que se sentará a su lado y posteriormente comenzaron a platicar, hasta que el compositor de “Yolanda” se abalanzó sobre ella para, presuntamente, intentar besarla: “Era torpe. Muy torpe. Intentó besarme. Me manoseó por segundos. No tenía fuerza física, a pesar de ser un hombre robusto”, agregó.