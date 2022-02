‘Los tres Spider-Man’ recrean meme para el lanzamiento en digital de ‘Spider-Man: No Way Home’

Sony Pictures anunció este miércoles que “Spider-Man: No Way Home” llegará en formato digital el próximo 22 de marzo y en 4K UHD y Blu-Ray el 12 de abril. El estudio compartió esta noticia con sus fanáticos de una forma muy especial, publicando una foto de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recreando el icónico meme ‘señalador’ de Spider-Man, una foto que seguramente se hará viral y alegrará a los fanáticos de las películas del superhéroe. La película ya está disponible para pre-ordenar en formato digital, 4K UHD y Blu-Ray.

Desde su estreno en los cines el pasado 17 de diciembre, “Spider-Man: No Way Home” ha recaudado 772 millones de dólares, y sigue sumando ganancias en la taquilla estadounidense. Eso coloca a la película por delante de “Avatar” de James Cameron como el tercer estreno nacional más taquillero de la historia, solo detrás de “Star Wars: The Force Awakens” y “Avengers: Endgame”. La taquilla global bruta de la película asciende a 1.800 millones de dólares. “No Way Home” es el lanzamiento de Sony más taquillero de la historia, toda una hazaña después de las restricciones debido a la pandemia de COVID-19.

“Spider-Man: No Way Home” presenta a tres generaciones de actores de Spider-Man en la pantalla al reunir a Holland, Maguire y Garfield. Tanto Holland como Garfield ya han expresado públicamente su interés en protagonizar juntos otra película de “Spider-Man”.