¡Luto en el cine nacional! Fallece Lynn Fainchtein, supervisora musical de ‘Amores Perros’ y ‘Bardo’

¿EN CUALES PELICULAS COLABORÓ LYNN FAINCHTEIN?

Algunas de las películas más recordadas en donde su oído brilló fueron ‘El Infierno’, ‘Roma’, ‘Amores Perros’ y ‘Bardo’, que contaron con su selección musical para desarrollarse y destacar de entre el cine nacional en su momento.

No obstante, en producciones norteamericanas no se quedó atrás, ya que también colaboró en filmes como ‘Birdman (The Unexpected Virtue of Ignorance)’ o ‘Babel’, que se volvieron películas de culto del director Alejandro González Iñárritu.

Asimismo, su trabajo en series tampoco se vería opacado, ya que también participó en rodajes de HBO, Netflix, Amazon, Apple, Fox y Star+, donde destacan series como ‘Luis Miguel, la serie’, ‘Elite’ y ‘Selena’.