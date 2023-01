$!¿Maldición o problema estructural? El drama de las adaptaciones de los videojuegos al cine

Esto se suma a la s dinámicas del capitalismo que, querámoslo o no, son parte importante de que una adaptación así se haga. Si un videojuego es popular, los estudios querrán sacarle más dinero llevándola a otras plataformas . Pero esto provoca que el proceso en sí caiga en manos de expertos que no conocen el material original, o no están lo suficientemente familiarizado —o en el peor de los casos ejecutivos que imponen ideas sin justificación—, lo que lleva a cambios que enojan a los fans de dicho juego o a tropiezos en la producción que impiden que se realice un buen producto.

La televisión y el streaming no se quedaron atrás. En 2017 la primera temporada de Castlevania, de Netflix, comenzó a demostrar que se podía contar una buena historia y al mismo tiempo desviarte un poco del material original y ahora el turno le toca a Sony y HBO, con The Last of Us, que además de tener un elenco estelar —con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas—, también aprovecha que su fuente es un videojuego que destaca más por su historia que su jugabilidad.

Incluso otros esfuerzos como la más reciente adaptación de Mortal Kombat han sido mejor recibidos, por lo que parece que las futuras versiones cinematográficas de nuestros juegos favoritos podrían llegar a mejor puerto que sus predecesores.