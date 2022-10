“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, interpreta Shakira en el breve video que es otro previo al esperado lanzamiento que desean escuchar completo sus seguidores.

¿ÉXITO ASEGURADO?

Publicidad

Este regreso de Shakira, tras el anuncio oficial de su rompimiento con Gerard Piqué, dividió opiniones de los fans, algunos consideran que se viene un “temazo” producto del sentir de la cantante, mientras que otros sugieren que ya no le cante a su ex, ya que no se lo merece.

En pocos minutos, el video ha logrado miles de visitas y cientos de comentarios.