MasterChef Celebrity México 2023... Por una pasta mal ejecutada, Emir Pabón fue el séptimo eliminado

En el último episodio de MasterChef Celebrity , emitido el domingo, Emir Pabón se convirtió en el concursante eliminado después de enfrentar dificultades con su preparación y presentación. Los jueces, tras probar su plato, determinaron que no cumplía con los estándares requeridos, lo que llevó a su despedida y a renunciar a su sueño de convertirse en el ganador de esta temporada del popular programa de cocina.

En el desafío de eliminación, cada participante se esforzó por impresionar a los jueces con sus platos de pasta. Sin embargo, algunos tuvieron dificultades técnicas al crear la masa, entre ellos Lis Vega y “El Cibernético”. Su frustración al borde de las lágrimas conmovió a los seguidores del programa, quienes se identificaron con ellos.

A pesar de recibir instrucciones durante la preparación, Emir fue vencido por los nervios. Su pasta fue calificada como “la peor de la noche” por el chef Adrián Herrera.

TE PUEDE INTERESAR: MasterChef Celebrity 2023: Por un risotto crudo, Jimena Longoria fue la sexta eliminada (Video)

Las fallas en los tallarines presentados por Emir fueron consideradas imperdonables por los jueces. La chef Téllez resaltó el grosor y la irregularidad de la pasta, que ni siquiera se podía enrollar. Al emitir su crítica, comentó: “Esto yo no lo entiendo, yo no lo hice”, reprochando al artista por no seguir sus indicaciones.