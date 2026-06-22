MasterChef México 2026... ¿quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa?

La cocina más famosa de México volvió a vivir una noche llena de presión, emociones y decisiones difíciles. Durante el Domingo de Eliminación del 21 de junio , la temporada 2026 de MasterChef México despidió a uno de sus participantes más queridos: Pablo , quien se convirtió en el sexto eliminado oficial del reality culinario.

Conforme avanzan las semanas, el margen de error dentro del programa se vuelve más pequeño. Los concursantes que permanecen en la competencia han mostrado una evolución constante, pero también han dejado claro que cualquier descuido puede significar el final del camino.

La salida de Pablo ocurrió en un momento clave, pues el programa también recibió a dos nuevos integrantes: Nora e Ismael , quienes llegaron para modificar la dinámica de una competencia que cada vez exige más creatividad, técnica y resistencia emocional.

UNA NOCHE DE ALTA PRESIÓN EN LA COCINA

El episodio estuvo marcado por la tensión desde los primeros minutos. Los participantes que portaban el Delantal Negro llegaron al reto de eliminación conscientes de que un solo error podía definir su permanencia en MasterChef México 2026.

Los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena elevaron nuevamente sus estándares y evaluaron cada platillo bajo tres aspectos fundamentales: sabor, ejecución y presentación.

La competencia culinaria dejó claro que en esta etapa ya no basta con tener una buena idea. Los chefs buscan platos completos, capaces de demostrar dominio técnico y una propuesta personal que destaque frente al resto.

Pablo no logró superar la exigencia del reto final. Su preparación presentó detalles que no terminaron de convencer al jurado y, aunque intentó defender su propuesta, los errores fueron suficientes para colocarlo como el participante con menor desempeño de la noche.

La eliminación fue confirmada en la primera etapa de MasterChef 24/7, donde el participante tuvo que abandonar la cocina después de varias semanas de aprendizaje y enfrentamientos culinarios.

PABLO SE DESPIDE CON EMOCIÓN DEL REALITY

Tras conocer la decisión de los jueces, Pablo protagonizó uno de los momentos más emotivos del episodio al despedirse de sus compañeros. Entre abrazos y palabras de apoyo, dejó un mensaje para Daniela Parra: “Échale ganas, vas a ganar”.

El participante también habló sobre su experiencia dentro del programa y reconoció que la competencia alcanzó un nivel más elevado conforme avanzó la temporada.

“Creo que en MasterChef si algo hemos aprendido es que cualquier cosa puede pasar. El nivel hoy se vio que subimos al máximo”, expresó Pablo durante su despedida.

El eliminado aseguró sentirse satisfecho por lo aprendido y destacó la importancia de las experiencias que vivió dentro de la cocina.

“Me voy contento con lo aprendido, con las clases, con los maestros. Gracias a este proyecto, me voy con muy bonitas amistades que voy a llevar en mi corazón siempre”, comentó.

Su salida generó reacciones entre seguidores del programa, quienes reconocieron su evolución y el esfuerzo mostrado durante los retos anteriores.

LA COMPETENCIA CAMBIA CON NUEVOS PARTICIPANTES

La llegada de Nora e Ismael marcó un nuevo capítulo dentro de MasterChef México 2026. La incorporación de nuevos cocineros modifica las estrategias de quienes continúan, ya que aumenta la competencia por permanecer dentro del reality.

Con seis eliminados acumulados, los participantes restantes comienzan a mostrar perfiles más definidos. Algunos han destacado por su técnica, otros por su creatividad y algunos más por su capacidad para resolver bajo presión.

La lista de concursantes que continúan en la cocina más famosa de México está integrada por:

· Michelle Malacara

· Luis Alfonso Ramos

· Emmanuel Chiang

· Carmen Fuentes

· Flor Ramírez

· Jazmín Bernal

· Camila Souza

· Ángel Villamar Carrillo “Antrax”

· Daniela Parra

· Ixdit Vega

· Claudia Ruíz

· Diego Carrillo

· Julio Vázquez

· Bruno Bautista “Lancer”

· María del Carmen Ramos

· Alberto Palomino “Ramahá”

· Nora

· Ismael

La competencia entra ahora en una fase donde cada platillo tiene mayor peso. Los errores pequeños pueden convertirse en eliminaciones y las decisiones dentro de la cocina pueden definir quién llegará a las etapas finales.