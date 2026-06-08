MasterChef México 24/7... ¿quiénes fueron los dos eliminados de la cocina más famosa?

Los participantes que enfrentaron la prueba fueron Arturo López, Bruno Bautista “Lancer”, Daniela Parra, Diego D’León, Emmanuel Chiang, Lourdes Cruz “Lula”, Luis Ramos, María del Carmen Ramos “Molly”, Michelle Malacara, Pablo Villagrán y Ricardo Hernández. Todos buscaron convencer a los chefs jueces de que merecían seguir en la competencia.

La competencia de MasterChef México 24/7 elevó su nivel de exigencia durante la gala de eliminación del 7 de junio. En una jornada llena de nervios, once cocineros ingresaron al reto con el temido delantal negro, conscientes de que cualquier error podía costarles su permanencia.

Bajo la mirada de los chefs Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez, los concursantes tuvieron que preparar un platillo que representara el orgullo y el amor por México, un desafío que puso a prueba creatividad, técnica y sabor.

UN RETO MEXICANO QUE DEFINIÓ EL DESTINO DE DOS COCINEROS

La dinámica comenzó con una competencia por equipos. El conjunto amarillo logró convencer a los jueces y aseguró automáticamente su permanencia, evitando cualquier riesgo de eliminación.

En contraste, los otros equipos tuvieron que señalar a los integrantes que consideraban más débiles durante la prueba. Tras la deliberación, María y Arturo quedaron frente a frente en un duelo directo que definiría al primer eliminado de la noche.

La tensión aumentó cuando los jueces anunciaron su decisión. Finalmente, Arturo López se convirtió en el primer participante en abandonar la cocina, poniendo fin a su recorrido dentro del reality culinario.

Antes de retirarse, el concursante compartió unas palabras que reflejaron la carga emocional del momento.

“Gracias. Hijos, los amo mucho, es para ustedes, es para toda mi familia, mis amigos y vamos a seguirle. Gracias por todo, por el apoyo, a todos los chefs, a la escuela. A darle para delante, saben que me los llevo aquí”.

Sus compañeros reaccionaron con aplausos y muestras de apoyo mientras el participante se despedía entre lágrimas.

LULA SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO ELIMINADO

La salida de Arturo no significó el final de la tensión. Los cocineros restantes con delantal negro continuaron luchando por mantenerse dentro de la competencia.

Después de presentar sus preparaciones, los jueces evaluaron cuidadosamente aspectos como sabor, presentación, técnicas de cocción y ejecución general. La decisión no fue sencilla debido al nivel mostrado por varios participantes.

Sin embargo, al concluir la evaluación, el nombre de Lourdes Cruz, mejor conocida como Lula, fue anunciado como la segunda eliminada de la noche.

La noticia generó una fuerte reacción entre los concursantes, quienes reconocieron la evolución que Lula mostró desde el inicio del programa.

“Gracias, los voy a extrañar mucho. Pórtense bien, los quiero, ya no digan groserías”.

Posteriormente, la participante expresó la emoción que significó cumplir uno de sus mayores sueños.

“Siento que se acabó mi sueño pero voy a seguir... Siempre dije... siempre veía los programas y pensaba ‘voy a estar ahí, tenga la edad que tenga’. Dios me concedió este sueño”.

EL PÚBLICO SALVA A LANCER Y CAMBIA EL RUMBO DE LA COMPETENCIA

Uno de los momentos más comentados de la gala estuvo relacionado con Bruno Bautista, conocido como Lancer. El participante también enfrentó el riesgo de salir del programa, pero su permanencia dependió directamente de la audiencia.

La producción abrió una votación para que los seguidores decidieran su destino. Tras contabilizar los votos, el resultado favoreció al concursante, quien consiguió una semana más dentro de la competencia.

La dinámica especial de esta emisión también incluyó la participación temporal de invitados como Roy, Doña Clarita y Arturo López Gavito, conocido por muchos televidentes como el “Juez de Hierro”.

La incorporación de estas figuras aportó un ingrediente extra de entretenimiento a una noche que ya se perfilaba como una de las más intensas de la temporada.

ASÍ QUEDA LA COMPETENCIA TRAS CUATRO ELIMINADOS

Con las salidas de Arturo López y Lula, la presente edición de MasterChef México 24/7 suma ya cuatro eliminados. Anteriormente habían abandonado el programa Nahieli Jácome y Javier “La Chuleta Metalera”.

Los concursantes que continúan en la lucha por el título son:

• Julio Vázquez

• Ricardo Cendejas Hernández

• María del Carmen Ramos Calderón “Molly”

• Anette Michelle Núñez Malacara

• Luis Alfonso Ramos Castillo

• María del Carmen Fuentes León

• Flor Ramírez González

• Jhoana Jazmín Bernal Tapia

• Jazmín Frida Camila Romero Martínez

• Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

• Daniela Parra

• Emmanuel Chiang “Chiang”

• Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá”

• Ixdit Aitxi Vega Melchor

• Claudia Eloína Ruíz Méndez

• Diego D’León Carrillo

• Julio Frank Vázquez Mellado López

• Bruno Bautista “Lancer”

• Pablo Villagrán

Con menos participantes en la cocina y desafíos cada vez más complejos, la competencia entra en una etapa donde cada decisión puede marcar la diferencia entre avanzar hacia la final o despedirse definitivamente del sueño culinario.

DATOS CURIOSOS DE LA GALA

• Fue la primera ocasión de la temporada en que se realizó una doble eliminación durante una misma noche.

• El reto principal estuvo inspirado en la identidad gastronómica y cultural de México.

• La audiencia tuvo un papel decisivo al salvar a Lancer mediante votación.

• La temporada ya acumula cuatro eliminaciones en apenas unas semanas de competencia.