MasterChef México 24/7... ¿quién fue el segundo eliminado de la cocina más famosa?

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    MasterChef México 24/7... ¿quién fue el segundo eliminado de la cocina más famosa?
    La segunda gala de eliminación de MasterChef 24/7 dejó una despedida llena de emoción. Nash abandonó la competencia tras una intensa noche en la cocina más famosa de México. VANGUARDIA/ARCHIVO

Tras una noche de retos, decisiones complicadas y momentos emotivos, Nahieli Jácome Vargas, conocida como Nash, se convirtió en la segunda participante en abandonar la competencia culinaria

La cocina más famosa de México volvió a encender los ánimos durante la segunda gala de eliminación de MasterChef 24/7, transmitida el pasado 31 de mayo. Doce participantes llegaron a la jornada definitiva con el temido Delantal Negro y la presión de demostrar que merecían continuar en la competencia.

Desde el inicio de la noche, los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera dejaron claro que los errores acumulados durante la semana tendrían consecuencias. Cada platillo presentado representaba una oportunidad para mantenerse dentro del programa o despedirse de uno de los sueños más importantes de sus vidas.

Antrax, Emmanuel, Diego, Camila, Luis, Nash, Carmen, Ricardo, María, Jazmín, Lula y Lancer enfrentaron una de las pruebas más complicadas hasta ahora. La incertidumbre se mantuvo durante toda la emisión, ya que cualquier detalle podía inclinar la balanza en favor o en contra de los concursantes.

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LOS PRIMEROS SALVADOS LOGRARON RESPIRAR TRANQUILOS

La noche comenzó con varios retos que permitieron a algunos cocineros asegurar rápidamente su permanencia. Jazmín y Carmen fueron las primeras en subir al balcón tras convencer a los jueces con sus preparaciones.

Más adelante, Camila también logró librarse del Delantal Negro, sumándose a la lista de participantes que podrían observar el resto de la competencia desde una posición más cómoda. Cada salvación representó un alivio para quienes lograron superar la exigencia de los chefs.

El público también tuvo participación en la gala. Mediante la votación de los televidentes, Antrax consiguió mantenerse en el programa con el 33 por ciento de los votos, convirtiéndose en el participante con mayor respaldo de la audiencia durante la noche.

NASH SE DESPIDE ENTRE LÁGRIMAS Y ABRAZOS

Conforme avanzó la eliminación, los jueces comenzaron a anunciar los nombres de quienes continuarían dentro de la competencia. Uno a uno fueron escuchando el veredicto hasta que solamente quedaron unos cuantos participantes en riesgo.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Nash fue la última concursante en recibir la decisión final. El resultado no fue favorable y su nombre quedó marcado como la segunda eliminación de la temporada.

La despedida estuvo acompañada por abrazos, lágrimas y muestras de cariño de sus compañeros, quienes reconocieron el esfuerzo realizado durante su paso por el programa. La participante agradeció la experiencia y compartió un emotivo mensaje antes de abandonar oficialmente la cocina.

“Muchas gracias, por todo y por tanto. Me los llevo a todos en el corazón, los amo”.

Visiblemente emocionada, Nash también expresó:

“Penosamente la segunda eliminada de MasterChef, quiero agradecer por haber participado en este maravilloso programa. Me llevo muchísimo, pues bueno a continuar con la cara en alto”.

QUIÉNES SIGUEN EN LA COMPETENCIA

Tras la salida de Nash, veinte participantes continúan en la lucha por convertirse en el ganador de MasterChef México 24/7.

• Julio Vázquez

• Ricardo Cendejas Hernández

• María del Carmen Ramos Calderón

• Anette Mihelle Núñez Malacara

• Luis Alfonso Ramos Castillo

• María del Carmen Fuentes León

• Flor Ramírez González

• Jhoana Jazmín Bernal Tapia

• Jazmin Frida Camila Romero Martínez

• Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

• Daniela Parra

• Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

• Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá”

• Ixdit Aitxi Vega Melchor

• Lourdes Cruz Yáñez Rincón

• Claudia Eloína Ruiz Méndez

• Diego D León Carrillo

• Julio Frank Vázquez Mellado López

• Bruno Alonso Bautista Quintero

• Pablo Villagrán

DATOS CURIOSOS DE MASTERCHEF MÉXICO

• MasterChef México se ha consolidado como uno de los realities más vistos de la televisión nacional desde su estreno.

• El Delantal Negro es considerado uno de los símbolos más temidos del programa porque coloca a los participantes en riesgo directo de eliminación.

• Los jueces evalúan no solo el sabor de los platillos, sino también la técnica, creatividad, presentación y manejo del tiempo.

• La convivencia entre concursantes suele generar amistades que perduran incluso después de finalizar la competencia.

Con la salida de Nash, la competencia entra en una nueva etapa donde cada reto adquiere mayor relevancia. Los participantes restantes deberán demostrar que tienen la capacidad, creatividad y resistencia necesarias para seguir avanzando en una temporada que apenas comienza y que ya ha dejado momentos memorables para los seguidores de MasterChef 24/7.

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Masterchef

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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