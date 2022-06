‘Me pidieron que viniera y luego me sacaron’, Alex Durán es eliminado de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

“ Ya sospechaba algo, porque cuando ocurrió el accidente de Marie Claire me quise salir por mi propia cuenta, pero se tomaron decisiones junto con la producción de que no me fuera, que fuera a participar, pero me parece que las cosas fueron muy accidentadas y son un desenlace de lo que sucedió con el accidente de Marie . La verdad sí me impresionó un poco, porque me pidieron que viniera y luego me sacaron” , compartió el actor en entrevista con VANGUARDIA.

El artista dijo sentirse satisfecho de su participación y agradecido de que lo hayan invitado a sacar sus mejores pasos de baile en el programa, un proyecto que le abrió las puertas para participar próximamente en una obra de teatro musical, mientras sigue promocionando su más reciente sencillo “Wow”, estrenado hace pocas semanas.

“Estoy muy contento con el proyecto, la oportunidad que me dieron de participar y con todo el cariño que me dio la gente. Yo nunca me imaginé hacer algo bailando, nunca me vi en una pista de baile. Por ello, me dio mucha tristeza cuando me dijeron que fui eliminado y todos mis compañeros entraron a abrazarme, pero me llevo muchas cosas, aprendí muchísimo, también me llevo grandes amigos”, concluyó.